صحيفة كورية شمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب: حكمنا عليه بالإعدام

بيونج يانج(صدى):

شنت وسائل إعلام كورية شمالية، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد زيارة الأخير لكوريا الجنوبية هدفها حشد الدعم لمواجهة استفزازات بيونج يانج النووية.

وقالت صحيفة ” رودونغ سنمون ” الناطقة باسم الحزب الحاكم، في افتتاحيتها ” جريمة لا يمكن مسامحته عليها، هي أنه تجرأ على المس بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء.. عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم بشع محكوم عليه بالإعدام من قبل الشعب الكوري ” .

وكان ترامب وصف كوريا الشمالية بأنها ” ديكتاتورية قاسية ” ، كما غرد بـ ” لماذا يُقدم كيم يونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بالعجوز في حين أنني لن أُقدم أنا على نعته بالقصير والبدين؟ ” .

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح جاب بسبب خوفه من مواجهة ” نظرات قواتنا ” ، وليس بسبب الطقس كما أدعى ترامب.