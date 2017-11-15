صحيفة كورية شمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب: حكمنا عليه بالإعدام
شنت وسائل إعلام كورية شمالية، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد زيارة الأخير لكوريا الجنوبية هدفها حشد الدعم لمواجهة استفزازات بيونج يانج النووية.
وقالت صحيفة ” رودونغ سنمون ” الناطقة باسم الحزب الحاكم، في افتتاحيتها ” جريمة لا يمكن مسامحته عليها، هي أنه تجرأ على المس بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء.. عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم بشع محكوم عليه بالإعدام من قبل الشعب الكوري ” .
وكان ترامب وصف كوريا الشمالية بأنها ” ديكتاتورية قاسية ” ، كما غرد بـ ” لماذا يُقدم كيم يونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بالعجوز في حين أنني لن أُقدم أنا على نعته بالقصير والبدين؟ ” .
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح جاب بسبب خوفه من مواجهة ” نظرات قواتنا ” ، وليس بسبب الطقس كما أدعى ترامب.
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