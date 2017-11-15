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صحيفة كورية شمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب: حكمنا عليه بالإعدام

صحيفة كورية شمالية تشن هجوما لاذعا على ترامب: حكمنا عليه بالإعدام
بيونج يانج(صدى):

شنت وسائل إعلام كورية شمالية، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد زيارة الأخير لكوريا الجنوبية هدفها حشد الدعم لمواجهة استفزازات بيونج يانج النووية.
وقالت صحيفة ” رودونغ سنمون ” الناطقة باسم الحزب الحاكم، في افتتاحيتها ” جريمة لا يمكن مسامحته عليها، هي أنه تجرأ على المس بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء.. عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم بشع محكوم عليه بالإعدام من قبل الشعب الكوري ” .
وكان ترامب وصف كوريا الشمالية بأنها ” ديكتاتورية قاسية ” ، كما غرد بـ ” لماذا يُقدم كيم يونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بالعجوز في حين أنني لن أُقدم أنا على نعته بالقصير والبدين؟ ” .
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح جاب بسبب خوفه من مواجهة ” نظرات قواتنا ” ، وليس بسبب الطقس كما أدعى ترامب.


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