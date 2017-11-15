إطلاق خدمة الاستئناف على الأحكام الإدارية إلكترونياً

علي القحطاني(صدى):

دشن ديوان المظالم اليوم الأربعاء خدمة تقديم طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية الكترونياً للمُسجلين المفعلين على بوابة نظام معين الالكترونية.

وتتيح هذه الخدمة لطالب الاستئناف تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، وللقواعد المرسومة في الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

ويمكن عن طريق الخدمة استئناف الأحكام القضائية دون حاجة لمراجعة المحكمة، كما يمكن إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب إلكترونياً، علماً بأن متابعة الإجراء الذي تم على طلب الاستئناف متاح أيضاً من خلال بوابة نظام معين، كما هو متاح على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويمكن الدخول على الخدمة من خلال نظام معين الإلكتروني :هنا