هل يقود آرسين فينجر فرنسا في المونديال؟

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينجر، أنه لا يستبعد تدريب منتخب بلاده، لكنه يحب العمل اليومي في ناديه، معتبرا أن ذلك هو الاختبار الحقيقي.

وقال فينجر إن حياته مرتبطة بكرة القدم وهذه حقيقة ثابتة، والطريقة التي ينتقل فيها لتدريب منتخب بلاده ستكون مرتبطة بحالتي البدنية، ولم يستبعد فينجر أن يتواجد في كأس العالم 2022.

ويلتقي آرسنال مع منافسه التقليدي توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن السبت المقبل.

وقاد فينغر آرسنال لـ3 ألقاب في الدوري، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات خلال مشواره البالغ 21 عاماً مع النادي اللندني، ووقع عقداً جديداً لمدة عامين في مايو الماضي.