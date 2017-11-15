كاتبة: إجازة نصف العام فاصل ترويحي يتيح للنفوس استعادة بهجتها

نايف السالم(صدى):

أكدت الكاتبة الصحفية عبلة مرشد، أن إجازة نصف العام الدراسي فاصل ترويحي بسيط يتيح للنفوس استعادة نشاطها وبهجتها، مشيرة إلى أنها مهمة جدا لمنسوبي التعليم.

وطالبت مرشد، في مقال بعنوان ” فصل دراسي كامل بدون إجازة ” في صحيفة ” الوطن ” ، وزارة التعليم بإعادة النظر في قرار إلغاء إجازة نصف الفصل الدراسي والاكتفاء بأسبوع واحد فقط بين الفصلين، متسائلة عن تغييب الطلاب والمعلمين عن استطلاع ” نور ” بشأن الإجازة.

وتساءلت الكاتبة الصحفية عن نتائج استطلاع رأي أولياء الأمور عن نماذج تنظيم الاجازات عبر برنامج ” نور ” ، قائلة: ” بالإشارة إلى قرار وزارة التعليم المتضمن إلغاء إجازة نصف الفصل الدراسي والاكتفاء بأسبوع إجازة فقط بين الفصلين الدراسيين، وذلك على إثر استطلاع رأي لأولياء الأمور نشرته الوزارة عبر برنامج نور الخاص بالتعليم العام، والذي تضمن طرحها أربعة نماذج لتنظيم الإجازات، وقد تمت الإشارة إليه عبر وسائل الإعلام، فإننا نتساءل عن نتائج ذلك الاستطلاع الذي لم ينشر بشفافية ليعلم به الجميع قبل التنفيذ الفعلي له؟ ” .

وأضافت في مقالها: ” لا ننكر أننا -بفضل الله- لدينا عيدان مباركان تمنح فيهما الإجازة رسميا من الدولة لسائر القطاعات حسب نظام العمل فيها، حيث إن تلك الأعياد أصبحت ضمن الإجازة الصيفية، فهي بالتالي لا تحتسب ضمن الفصل الدراسي الفعلي، وعليه فإن وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي مهمة جدا لجميع منسوبي التعليم، بل ولذويهم، لما تتضمنه من تغيير في نمط الحياة الرتيب وتحول عن النظام الجاد والروتين اليومي في الدراسة، ولا يفترض ذلك بالطبع السفر أو غيره، فذلك مرهون بظروف الأفراد، وإنما الهدف أنه فاصل زمني ترويحي بسيط يتيح للنفوس استعادة نشاطها وبهجتها ويمكن العقول من الاستمرار في العطاء والاستيعاب الأفضل، من خلال التحفيز غير المباشر بما يولد الإبداع والتميز والجودة في الممارسة العلمية، وفي ذلك السياق قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله حنظلة عن انشغال الناس بأمور الدنيا عن الدين بعد انتهاء لقائهم معه، قال «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات “.