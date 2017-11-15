إغلاق مؤشر أسهم المملكة الرئيسية بتداول 3.3 مليار ريال

طلال الغامدي(صدى):

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال؛ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، منخفضًا 66.93 نقطة ليقفل عند مستوى 6912.35 نقطة.

وسجلت أسهم شركات أنعام القابضة، وجاكو، والبحر الأحمر، و تبوك الزراعية، والخزف السعودي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وصادرات، ومكة، واميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و5.22%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وكيان السعودية، وصادرات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 0.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3006.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 682 الف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 49 ألف سهم تقاسمتها 163 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 208 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.