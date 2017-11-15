شرائح وأجهزة لوحية لخدمة مرضى مكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

حرصاً من الصحة في مكة على تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين، وفرت إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أجهزة لوحية ذكية وشرائح اتصال مزودة بخاصية الإنترنت؛ لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن إدارة علاقات المرضى وفرت أجهزة آيباد وشرائح إتصال مزودة بالإنترنت لـ 8 مستشفى و 49 مركزاً صحياً؛ حرصاً منها على سرعة التواصل مع المرضى؛ للوقوف على مشكلاتهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، إضافة لإستكمال الإستبيانات والمعاملات الاخرى إلكترونياً.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإستمرار في تطوير نوعيّة وكمية خدمات الرعاية الصحية، والإستجابة السريعة للإحتياجات والمتطلبات الصحية لجميع أفراد المجتمع