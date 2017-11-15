نظارة ضوئية تحل مشاكل السفر لفترة طويلة.. تعرف على قيمتها

متابعات(صدى):

ابتكرت شركة استرالية، نظارة ” العلاج الضوئي ” لحل مشاكل السفر في الرحلات التي تستغرق ساعات طويلة للوصول إلى وجهتهم.

ويواجه السعوديين المسافرين خارج المملكة، مشكلة عندما يسافرون بالساعات للوصول إلى وجهتهم حيث يشعرون بالأرق لاختلاف التوقيت الزمني بين المملكة ووجهاتهم والتي تستغرق 48 ساعة للتأقلم على التوقيت الجديد.

وتبلغ سعر نظارة العلاج الضوئي بقيمة 700 ريال، وتُضع النظارات الطبية على العين لحل مشكلات النوم والاستيقاظ أثناء السفر، حيث تصدر اللون الأزرق المائل إلى الأخضر والذي يمكنه الحد من إفراز الهرمون المسبب للنعاس حين يحتاج الشخص إلى الاستيقاظ.