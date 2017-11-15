” العمل ” بالمدينة المنورة تدعو للإبلاغ عن المخالفات عبر ” معًا للرصد “

طلال الغامدي(صدى):

دعا المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي؛ المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، جميع المواطنين إلى التقيد بالأنظمة والتعاون مع حملات الوزارة والإبلاغ في حالة وجود أي مخالفات عبر تطبيق ( معًا للرصد ) “.

وقدم ” الصاعدي ” شكره لجميع من التزم وتعاون مع هذه القرارات ومع الحملات التفتيشية، التي رافق فيها مفتشي مكتب عمل المدينة المنورة على عدد من المولات في المدينة المنورة.

وأشار المدير العام للوزارة، أن تلك الجولات التفتيشية سوف تستمر وبشكل متواصل على جميع الأسواق لتطبيق القرار الوزاري، مؤكدًا أن تلك الجولات تأتي في إطار التأكد من تطبيق قرارات التوطين لسعودة الوظائف المتاحة في المولات.

وكانت حملة التفتيش التي قامت بها وزارة البيئة قد أسفرت عن ضبط 19 مخالفة لنظام العمل، خلال 134 زيارة على المنشآت داخل المولات على ثلاث فترات، تزامنا مع جولات قامت بها مفتشات بمكتب عمل المدينة المنورة من تطبيق قرار التوطين في المحال التجارية، وخاصة في بيع المستلزمات النسائية.