طرد راكبة أمريكية من الطائرة لإصطحابها ” خنزير “
طرد مسؤولو طائرة تابعة لشركة ” يو إس إيرويز ” الأمريكية راكبة مصطحبة معها خنزيرمن ولاية كونيكتيكت على متن الرحلة رغم أنه معتمد من قبل السلطات كحيوان يساعد أصحاب الإعاقة.
وقالت الشركة أن الخنزيرأثار ضجة في الطائرة فضلا عن رائحته كما أنه لم يكن تحت السيطرة من قبل صاحبته .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37993 ] نشر منذ 40 دقيقة
قبح الله هاالغارب المعفن انت زخنزيرك المعفن ,, ثنينكم من جنس بعض ,,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماهي بصويحيه😁😊
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5468 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله من العفانه والريحه الكريهه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15373 ] نشر منذ 7 دقائق
وع عليها 😟