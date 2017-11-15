  • الأربعاء 15

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. طرد راكبة أمريكية من الطائرة لإصطحابها ” خنزير “

طرد راكبة أمريكية من الطائرة لإصطحابها ” خنزير “

طرد راكبة أمريكية من الطائرة لإصطحابها ” خنزير “
واشنطن(صدى):

طرد مسؤولو طائرة تابعة لشركة ” يو إس إيرويز ” الأمريكية راكبة مصطحبة معها خنزيرمن ولاية كونيكتيكت على متن الرحلة رغم أنه معتمد من قبل السلطات كحيوان يساعد أصحاب الإعاقة.

وقالت الشركة أن الخنزيرأثار ضجة في الطائرة فضلا عن رائحته كما أنه لم يكن تحت السيطرة من قبل صاحبته .


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37993 ] نشر منذ 40 دقيقة

قبح الله هاالغارب المعفن انت زخنزيرك المعفن ,, ثنينكم من جنس بعض ,,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *