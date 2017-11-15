طرد راكبة أمريكية من الطائرة لإصطحابها ” خنزير “

واشنطن(صدى):

طرد مسؤولو طائرة تابعة لشركة ” يو إس إيرويز ” الأمريكية راكبة مصطحبة معها خنزيرمن ولاية كونيكتيكت على متن الرحلة رغم أنه معتمد من قبل السلطات كحيوان يساعد أصحاب الإعاقة.

وقالت الشركة أن الخنزيرأثار ضجة في الطائرة فضلا عن رائحته كما أنه لم يكن تحت السيطرة من قبل صاحبته .