الرئيس الإيراني يهرب من مطالب المواطنين المنهوبه أموالهم

طهران(صدى):

طالب رئيس جمهورية إيران حسن روحاني، المواطنين باتخاذ الحيطة والاحتراس عند إيداع أموالهم إلى المؤسسات بمنح فوائد كبيرة، بل عليهم أن يودعوا أموالهم لدى المصارف والمؤسسات المشهورة تماماً والموثوق بها.

وأكد أنه هناك بعض التحديدات للمصرف المركزي ولا يمكن الإيجاز للاستفادة من نقود المصرف المركزي لمعالجة تلك المشكلات؛ وماطل المواطنين المحتجين قائلا: ” من الآن فصاعداً إذا حصلت تلك المؤسسات على رخصة من المصرف المركزي سيتم المراقبة والإشراف عليها بشكل كامل ” .

وتأتي تصريحات روحاني في وقت نهبت فيه أموال المواطنين من قبل أكثر من 5000 مؤسسة اقتصادية تابعة لقوات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تحظى بموافقة ودعم المصرف المركزي تحت سيطرة روحاني ويكون في حوزتهم السيولة المالية للبلاد بنسبة ما يتراوح بين 10 و25 % حسب اعتراف مسؤولين ووسائل إعلام حكومية.