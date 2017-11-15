التجارة تستدعي 166 ألف سيارة تويوتا لوجود خلل فني

عادل الحربي(صدى):

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أكثر من 166 ألف مركبة تويوتا؛ بسبب خلل في الوسادة الهوائية الأمامية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حال وقوع حادث.

وقالت الوزارة إن المركبات المستدعاة، عبارة عن 90.4 ألف مركبة يارس، الموديلات بين عامي 2009 و2013، وحوالي 76 ألف مركبة كورولا، الموديلات بين عامي 2008 و2010.

ودعت الشركة مالكي هذا النوع من المركبات للتواصل مع الوكيل (شركة عبدالله اللطيف جميل)؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.