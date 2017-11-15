إصابة 8 طالبات في تبوك بتسمم غذائي

محمود البلوي(صدى):

أصيبت 8 طالبات من المدرسة ” 44 ” الابتدائية بحي القادسية في تبوك، لتسمم غذائي نقلن على أثره لمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

فيما تفاعلت أمانة منطقة تبوك مع الواقعة، وأغلقت محل التموينات ” البقالة ” الذي باع للطالبات بطاطس معلبة ” شيبس ” كانت متعفنة وذلك قبل دخولهن المدرسة وقبل بداية اليوم الدراسي.

واطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمريـ على صحة الطالبات خلال زيارته لمستشفى الملك فهد التخصصي، ووصف التقرير الطبي الحالات بـ ” البسيطة “.