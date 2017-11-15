الملكة إليزابيث وزوجها يحتفلان بزواجهما السبعين

لندن(صدى):

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مع زوجها الأمير فيليب بالعيد السبعين لزواجهما، الاثنين القادم وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ بريطانيا وبذلك تضيف إليزابيث رقما جديدا إلى سجل حكمها الحافل بالأرقام القياسية .

وبعد 70 عاما على ذلك اليوم، ستحتفل إليزابيث (91 عاما) وزوجها(96 عاما) باليوبيل البلاتيني لزواجهما في حفل عائلي صغير في قلعة وندسور غربي لندن.

وتزوجت ” الأميرة إليزابيث ” حينها بضابط البحرية اللفتنانت فيليب ماونتباتن في كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن في العشرين من نوفمبر 1947، بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وحضر حفل الزفاف الباذخ رؤساء دول وأفراد عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم.

ورغم أن مراقبين للشأن الملكي يقولون إن زواج إليزابيث وفيليب مر بالحلو والمر إلا أنهما تجنبا المتاعب الجمة التي أنهت زواج ثلاثة من أبنائهم الأربعة بالطلاق.

وفي الاحتفال بعيد زواجهما الخمسين عام 1997 قدمت الملكة تحية شخصية نادرة لزوجها.

وقالت حينها ” لقد كان.. بكل بساطة مصدر قوتي وسكني طيلة هذه الأعوام “.