توقعات بزيادة نشاط الجماعات الإرهابية بعد طفرة إنتاج الأفيون في أفغانستان

كابول(صدى):

أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن إنتاج الأفيون في أفغانستان سجل مستوى قياسيا هذا العام إذ قفز 87 في المئة مقارنة بالعام الماضي وهو ما ينعكس على زيادة أنشطة التمرد وتمويل الجماعات الإرهابية مع وصول هيروين أعلى جودة وأقل تكلفة إلى أسواق المستهلكين في أرجاء العالم مما يؤدي لزيادة الاستهلاك.

وحذر تقرير المكتب في العام الماضي من أن تراخي القبضة الأمنية في العديد من المناطق في أفغانستان يسهم في انهيار جهود القضاء على زراعة الخشخاش. وتزعمت الولايات المتحدة حملة لمكافحة زراعة الخشخاش بعد قيادتها غزوا لافغانستان في 2001 عندما كانت تحت حكم طالبان.