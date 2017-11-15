الخدمة المدنية تحذر الناجحين في ” الأمن والسلامة ” من تأخير استكمال الاجراءات

نايف السالم(صدى):

طالبت وزارة الخدمة المدنية، 4 من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة، مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وحذرت الوزارة مَن لم يراجع الفروع التي تقدم من خلالها؛ ابتداءً من دوام يوم الأحد 1/ 3/ 1439هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/ 3/ 1439هـ. حيث سيتم اعتبار ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وكانت المسابقة قد أجريت بين المتقدمين، وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وبحسب الأولوية في درجات المسابقة؛ حيث أُدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار؛ تمهيداً لترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار.