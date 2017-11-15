بالصور.. وكيل وزارة الصحة تزور مجمع الأمل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أشادت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتورة منيرة بنت حمدان العصيمي بالجهود التي يقدمها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض في خدمة مستفيديه من مرضى الإدمان والمرضى النفسيين، كما أشادت بالبرامج الجديدة التي يعكف على تنفيذها المجمع، وتصب في مصلح تطوير العمل.

وأكدت الدكتورة منيرة أن جهود المجمع واضحة وجلية وهي جهود تذكر فتشكر، معربة عن سعادتها بما شاهدته خلال زيارتها للمجمع أمس بهدف الاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة، حيث كان في استقبالها المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ونائبه الدكتور عبشان بن محمد العبشان وعدد من المسئولين في المجمع.

وكانت الدكتورة منيرة العصيمي قد استمعت خلال الزيارة إلى شرح عن أقسام المجمع ومرافقه ودور كل منها، كما شاهدت عرضا تعريفيا عن قسم علاج الإدمان والمراحل التي يمر بها المريض خلال فترة تنويمه، إضافة لتقديم نبذة تعريفية عن منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة الذي يخدم المتعافين من الإدمان، ومركز الإخاء الاجتماعي لناقهي الأمراض النفسية، وكذلك عرض عن المنصة الالكترونية لمراقبة الأداء Dashbord، الذي يعد أحد مشاريع التحسين المهمة التي نفذها المجمع ضمن برنامج أداء وزارة الصحة، والمعنية بمتابعة سير الخدمة المقدمة للمريض سواء في الإسعاف والطوارئ أو العيادات الخارجية أو التنويم، إضافة لعرض فيديو عن المجمع والخدمات التي يقدمها.

بعد ذلك تجولت الدكتورة منيرة على بعض المرافق في المجمع حيث زارت قسم التأهيل النسائي ومركز هيا العساف للترفيه النسائي، واطلعت على ما يقدمانه من برامج وخدمات للمستفيدات في كل منهما، كما التقت بالمراجعات، وزارت مركز الترفيه الرجالي، وتعرفت على دوره في خدمة المستفيدين، كما زارت قسم التغذية وتعرفت على دورها العلاجي ومراحل إعداد الوجبات والاهتمام بإتباع معايير السلامة خلال إعداد الوجبات وحتى بعد وصول الوجبة إلى المريض، كما زارت أحد أجنحة التنويم والتقت النزلاء. وفي نهاية الزيارة تم تسليمها هدية من أعمال المرضى.

