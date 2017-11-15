بالصور.. ” البيئة ” تطلق حملة توعوية بالمنتجات العضوية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء حملة توعوية للزراعة العضوية تستهدف حث المزارعين على التوجه إلى الزراعة العضوية، وتوعية المستهلكين بقيمة الأغذية العضوية، وأماكن بيعها.

وخلال تدشينه للحملة، قال وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة إن الحملة التي تطلقها الوزارة اليوم بحضور المؤسسات والجهات المختصة والمهتمين بالزراعة والمنتجات العضوية تستهدف فئتين معنيتين مباشرة بموضوع الغذاء والزراعة العضوية؛ وهما المزارعين و المستهلكين. وتركز الحملة على رسالتين رئيسيتين: واحدة موجهة إلى المزارعين تحت عنوان: ” الزراعة العضوية … خصوبة لأرضك، توازن لبيتك، وأمان لمستقبلك ” ، والرسالة الثانية موجهة إلى المستهلكين تحت عنوان: ” الأغذية العضوية المنتجة في السعودية … جودة، مذاق وأمان لك ولعائلتك ” .

وبحسب مدير عام الزراعة العضوية في الوزارة المهندس أيمن الغامدي فقد وضعت الوزارة خطة لإيصال رسائلها التوعوية من خلال معظم الوسائل الإعلامية والإعلانية لأوسع شريحة من المزارعين والمواطنين، إضافة إلى إقامة جناح دائم لبيع المنتجات العضوية بسوق المزارعين في الرياض بحي المروج، وتنظيم ورش عمل للمزارعين التقليديين أثناء الحملة في منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وتبوك وجازان.

وبين الغامدي أن من أهداف الحملة تنبيه المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود الشعار الوطني للمنتجات العضوية على الأغذية العضوية التي يرغبون بشرائها، وذلك لضمان حصولهم على المنتج العضوي السليم والمصرح به من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن وجود الشعار يعني أن المنتج العضوي خضع لمراقبة الوزارة منذ زراعته وحتى وصوله لمنفذ البيع المعتمد.