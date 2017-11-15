مصر.. تأييد حكم المؤبد لمرشد الإخوان السابق محمد بديع في قضايا عنف

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية ” أحداث عنف الإسماعيلية ” ، التى أسفرت عن مقتل 3 مصريين وإصابة 16 آخرين.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، عاقبت فى شهر مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهما آخرين.

وأسندت إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومى باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة.