فريق طبي ينجح في ترميم عظم جدار جمجمة رضيعة

نايف السالم(صدى):

تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى شرق جدة في أنقاذ رضيعة تبلغ 4 أشهربعمل جراحي إسعافي عاجل للدماغ (تفريغ نزف فوق الجافية حاد) تعاني من رضات على الرأس عقب سقوطها .

وأستقبل قسم الطوارئ الطفلة وهي في حالة تغيرات بدرجة الوعي وإقياءات متكررة وبالكشف والأشعة المقطعية على الرأس تبين كسر عظم الجداري للجمجمة والنزف فوق الجافية مع ضغط على الأنسجة العصبية والدماغية .

وتم تحضير الطفلة لإجراء العملية الجراحية العاجلة وتخديرها عن طريق المنظار الليفي البصري بتدخل سريع و ذلك بتفريغ النزف فوق الجافية الحادة ، وتماثلت للشفاء وهي حالياً بحالة صحية جيدة وقد خرجت من المستشفى.