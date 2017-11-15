بالصور.. اللواء ” الشدي ” يكرم مدير عام المجاهدين السابق

سعيد العجل(صدى):

عقد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، إجتماعا موسع بمقر الادارة العامة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٢ / ١٥٣٩ هـ مع مدراء الفروع بمختلف مناطق المملكة ومدراء الإدارات .

ورحب ” الشدي ” بالحضور واستعرض النشاطات الأمنية للإدارة بكافة فروعها وشد على أياديهم مؤكداً أهمية المضيّ قدماً للذود عن حياض دينهم ووطنهم وتكثيف الجهود وتذليل الصعاب وفق رؤية القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة بالتنسيق والتعاون المشترك مع الاجهزة الأمنية الاخرى في حفظ الأمن.

وأثنى ” الشدي ” على ما يقومون به من أدوار ترخص الأرواح وتنثر الدماء عطرا زاكيا مصداقا لما في رقابهم من بيعة الولاء وعهد الفداء لله ثم المليك والوطن.

وفي ختام الاجتماع، شكر ” الشدي ” رجال الميدان قادة وأفراداً متمنياً؛ التوفيق للجميع.

أقيم حفل تكريم لسعادة مدير عام الادارة العامة للمجاهدين السابق د. عبدالله السويد بمقر الادارة العامة وتقديم الدروع التقديرية له نظير جهودة في تطوير العمل خلال فترة عمله بالإدارة متمنين له دوام التوفيق بعمله الجديد مشتشارا بوزارة الداخلية.

