رونالدو في قفص ريال مدريد لـ 4 سنوات أخرى

نواف السالم(صدى):

كشف صحفيًا في قناة ” إل تشيرينغويتو ” الإسبانية أن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس فريق ريال مدريد، الرحيل في الثلاثين من يونيو من العام القادم مقابل ” سعر معقول ” .

وأضاف الصحفي إيدو أغيري، -الذي لم يذكر مصدر معلومته – أن طلب ” رونالدو ” قوبل بالرفض، من رئيس النادي، وبذلك ليس أمام ” الدون ” حل سوى الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية عقدة الذي تبقى منه 4 سنوات.

وكان ” الدون ” قد صرح عقب خسارة الفريق الملكي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي ( 1-3 ) في دوري أبطل أوروبا، أنه لا ينوي توقيع أي عقود جديدة مع ريال مدريد، سواء بالتمديد أو بالتعديل. مؤكدًا في الوقت نفسه سعادته مع بطل إسبانيا وأوروبا.