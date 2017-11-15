المحكمة الإدارية تفرض عقوبات رادعة بحق شركة لمخالفتها ” مكافحة الغش التجاري “

حمود العنزي(صدى):

قضت المحكمة الإدارية بالرياض، بفرض عقوبات على شركة تجارية بمحافظة الزلفي لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري بإجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وكانت فرق وزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت مخالفات على الشركة أثناء جولة تفتيشية، بإجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.