الإفراج عن شقيق أمير الكويت في قضية المساس بالذات الأميرية

خالد الظفيري(صدى):

أفرجت السلطات الكويتية عن الشيخ ” عبدالله السالم الصباح ” ، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة-، في عفو خاص في قضية المساس بالذات الأميرية والذي كان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات وقضى منها عام واحد.

وكانت أيدت محكمة التمييز الكويتية، الحكم على الشيخ ” عبدالله السالم ” وهو أحد أحفاد الشيخ ” عبد الله الأحمد الصباح ” ، الأخ غير الشقيق لأمير الكويت، بعد اتهامه بالعيب في الذات الأميرية وعدد من الشخصيات، وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكان من ضمن المتقدمين ببلاغات ضد الشيخ المتهم، رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

ونشر الشيخ ” عبد الله سالم الصباح ” مقطعا مصورا عام 2015، على تطبيق ” سناب شات ” انتقد فيه بقوة أداء الحكومة الكويتية، واعتبرت المحكمة أن المقطع تضمن سبا للأمير ولأعضاء أخرين في الأسرة المالكة.