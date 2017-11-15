فيديو| فنان عربي يعلن زواجه من أمام الكعبة المشرفة

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان العراقي حسام الرسام فيديو يوثق مراسم تأديته لمناسك العمرة مع زوجته وقام بنشر صورة ومقطع فيديو أثناء تواجده أمام الكعبة المشرفة على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام بعد أن أخفى أمر زواجه عن جمهوره.

حسام الرسام يعرف بأغانيه الموجهة بصورة عامة للشعب العراقي والمغناة باللهجة العراقية، وهو يتمتع بصوت جميل وحصل على وسام أفضل قارئ للقرآن في مدينة بابل أكثر من مرة حينما كان طالبًا.

وفي عام 2007 أصدر ألبوم ” كان خادم ” ، ثم ” ضحكوا علينة ” في عام 2009، والبوم ” عفتني ” في 2015 والبوم ” ضوه خدك ” في 2016 وايضاً شارك في العديد من المهرجانات.