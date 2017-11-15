إعدام شاب فيتنامي قتل أسرة لمعارضتهم الارتباط بابنتهم
حددت محكمة فيتنامية، موعد تنفيذ حكم الإعدام ضد شاب فيتنامي قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة عارضت علاقته بابنتهم، وذلك بحقنة قاتلة يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت وسائل إعلام فيتنامية، اليوم الأربعاء، أن نجوين هاي دونج ارتكب جريمة قتل للأسرة وسرق مبالغ مالية وأدوات بقيمة 2200 دولار في إقليم بينه فوك.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله المستعان😊
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5468 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11359 ] نشر منذ 6 دقائق
ليه هيك يابوعيون ممطوطه 😤😤
غصب يعني الا نوافق
يلا كنت بدعي عليك بس خلاص وصلنا خبرك