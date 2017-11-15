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إعدام شاب فيتنامي قتل أسرة لمعارضتهم الارتباط بابنتهم

إعدام شاب فيتنامي قتل أسرة لمعارضتهم الارتباط بابنتهم
هانوي(صدى):

حددت محكمة فيتنامية، موعد تنفيذ حكم الإعدام ضد شاب فيتنامي قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة عارضت علاقته بابنتهم، وذلك بحقنة قاتلة يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت وسائل إعلام فيتنامية، اليوم الأربعاء، أن نجوين هاي دونج ارتكب جريمة قتل للأسرة وسرق مبالغ مالية وأدوات بقيمة 2200 دولار في إقليم بينه فوك.


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