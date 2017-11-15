بدء تنفيذ حملة ” وطن بلا مخالف ” في القصيم
شرعت شرطة منطقة القصيم في تنفيذ حملاتها الأمنية الميدانية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” والتي تهدف لضبط وتعقب المخالفين لنطام الإقامة والعمل وأمن الحدود .
وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: تم عمل تنسيق مشترك مع كافة الجهات المعنية لتشمل مهام الضبط والمتابعة بمدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5468 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كانت الحمله بالرياض هربوا العماله المخالفه للقصيم واذا بدت بالقصيم هربوا للرياض وكل ماتبدا بمنطقه يهربون للمنطقه الأخرى