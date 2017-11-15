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بدء تنفيذ حملة ” وطن بلا مخالف ” في القصيم

بدء تنفيذ حملة ” وطن بلا مخالف ” في القصيم
سالم المطيري(صدى):

شرعت شرطة منطقة القصيم في تنفيذ حملاتها الأمنية الميدانية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” والتي تهدف لضبط وتعقب المخالفين لنطام الإقامة والعمل وأمن الحدود .

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: تم عمل تنسيق مشترك مع كافة الجهات المعنية لتشمل مهام الضبط والمتابعة بمدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5468 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذا كانت الحمله بالرياض هربوا العماله المخالفه للقصيم واذا بدت بالقصيم هربوا للرياض وكل ماتبدا بمنطقه يهربون للمنطقه الأخرى

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