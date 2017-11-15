أحمد فهمي وياسمين رئيس يقضيان شهر العسل في المغرب

أماني الغامدي(صدى):

قرر المخرج أحمد مدحت، سفر أبطال مسلسل ” أنا شهيرة وأنا الخائن ” ، إلى دولة المغرب الأيام المقبلة، لتصوير المشاهد الخاصة بقضاء شهر العسل للزوجين ياسمين وفهمى.

وقال مدحت في تصريحات لصحف مصرية، إنه اختار دولة المغرب تحديدًا بسبب الصور الطبيعية هناك، لافتًا إلى أن التصوير يستمر هناك لمدة أسبوع تقريبًا وبعدها يعود فريق العمل إلى القاهرة لاستكمال التصوير، حيث تجمع المشاهد بين ياسمين وولاء الشريف وأحمد فهمى.

يشار إلى أن مسلسل ” أنا شهيرة وأنا الخائن ” مأخوذ عن رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، تحكى من خلالها على لسان بطلى القصة ” شهيرة ورءوف ” حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثانى وجهة نظر ” رءوف ” الطرف الآخر فى العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيسيًا فى الحكاية.

ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمى، خالد زكى، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، ياسر على ماهر، أسماء أبوزيد، وأخرون، إخراج أحمد مدحت، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.