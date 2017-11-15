الإرهاب يحرم مئات الجماهير من حضور مباراة اليابان وبلجيكا

نواف السالم(صدى):

لم يتمكن المئات من المشجعين من الدخول لحضور مباراة كرم القدم الودية بين اليابان وبلجيكا، الثلاثاء الماضي، في بروج؛ بسبب تهديدات إرهابية.

كما لم يتمكن أغلب الجمهور من الدخول إلى الملعب حتى بعد مرور نصف ساعة على بدء المباراة التي فازت فيها بلجيكا بهدف وحيد حمل توقيع روميلو لوكاكو الذي أصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب ” الشياطين الحمر ” برصيد 31 هدفا.

من جانبه، قال ستيفان فان لوك المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي: ” قبل ساعة من انطلاق المباراة، لم نكن نعرف ما إذا كنا سنلعب “.

وكانت العديد من المصادر الصحفية، قد بينت أن شرطة بروكسل استمعت من خلال عمليات تنصت إلى محاولة استهداف ملعب يان برايدل، وتم إخطار شرطة بروج فضلا عن المنظمة المسؤولة عن تحليل التهديدات، وكان من الوارد إلغاء المباراة، وتم تشديد ضوابط الدخول عند مداخل الملعب.