” العدل ” تطالب 84 مرشحاً لوظائفها باستكمال مسوغات التعيين

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن أسماء (84) مرشحاً للعمل في عدد من القطاعات العدلية، ممن تقدموا على وظائفها (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد) على المرتبة السادسة، الذين تم ترشيحهم بعد اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي جرى عقدها في عدد من المناطق.

ودعت الوزارة كافة المرشحين بطباعة بطاقة الترشيح من على موقع الوزارة ومراجعة فرعها في المنطقة التي تم التقديم عليها من قِبل المرشح .

وطالبت الوزارة المرشحين باستكمال مسوغات التعيين خلال فترة أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيرةً إلى أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عُدولاً من المرشح عن التعيين.