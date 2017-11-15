ترقية عدد من ضباط منسوبي المديرية العامة للسجون

سعيد العجل(صدى):

صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/43 بتاريخ 18/2/1439هـ القاضي بترقية عدد من ضباط منسوبي المديرية العامة للسجون.

وقد قلد صباح يوم الاربعاء الموافق 26/2/1439هـ نائب مدير عام السجون اللواء/ سعيد الحسنيه العميد / عيضه بن معيض المالكي مدير إدارة الأنظمة والإجراءات بالإدارة العامة لتوقيف الوافدين بالمديرية العامة للسجون رتبته الجديدة متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما تضمن الأمر الملكي الكريم ترقية عدد من الضباط وهم:

اللواء/ سلطان بن فهاد مسيفر العتيبي

عميد/ حمد بن حسن حمد الحيزان

عميد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز عيسى الموزان

عميد / محمد بن مفلح شليويح العتيبي

عميد / عبدالله بن عبدالرحمن محمد اللحيدان

مقدم / عبدالله بن محمد عبدالله الحميدي

مقدم / بدر بن وقيت عبدالله المالكي

مقدم / أحمد بن سعود علي الغامدي

مقدم / سطام بن هذال دليم العنزي

مقدم / فايز بن درهوب محمد الشمري

مقدم / خالد بن عبدالرحمن ناصر الصبيح

مقدم / أحمد بن حسن دخيل الله المرواني

مقدم / عبيد بن زيدان مزيد المطيري

مقدم / فهد بن مصلح راشد الجهني

وقد أعرب الضباط المترقين عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر حفظهم الله على الثقة الملكية الغالية سائلين المولى عز وجل ان يديم على هذا البلد الطاهر قيادته الحكيمة العادلة وشعبه الوفي وأمنه واستقراره إنه نعم المولى ونعم المجيب.

