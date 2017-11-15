بالفيديو.. حاويات هيدروليكية للتخلص من النفايات بمحايل عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

قال سعيد بن جابر آل مصمع، رئيس بلدية محافظة محايل عسير، إن ” الحاويات الهيدروليكية التي أنهت تركيبها بلدية محايل التابعة لمنطقة عسير تمتاز بأنها تسهم في التخلص من الروائح، ومنع تكاثر الحشرات، ومنع الأيدي من الوصول للنفايات ونبشها، كما تحد من التلوث البيئي والتشوه البصري “.

وأشار ” آل مصمع ” إلى أن تركيب الحاويات اقتصر في هذه المرحلة الأولى على عددٍ من المواقع بالقرب من بعض المرافق.

وتابع: ” في المراحل المقبلة ستعمم الفكرة، وستعمل البلدية على تركيب حاويات من هذا النوع في جميع أحياء المحافظة “.

وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق تركيب بلدية محافظة محايل عدداً من حاويات القمامة الهيدروليكية المخفية تحت الأرض، انطلاقا لتعميم الفكرة على جميع أحياء المحافظة.