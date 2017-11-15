أخر استعدادات أوراوا الياباني قبل مواجهة الهلال في نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

قررت الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، معسكرا إعداديا لمدة يومين في دبي، قبل الذهاب إلى الرياض لمواجهة الهلال في ذهاب نهائي آسيا يوم السبت المقبل.

وانضم اللاعبين الدوليين لمعسكر دبي، لتكتمل صفوف الفريق استعدادا لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحل أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفًا على الهلال يوم 18 نوفمبر الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في أرض أبناء الساموراي يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.