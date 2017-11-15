الإطاحة بـ 6 أشخاص سرقوا عطور ومكيفات مدرسة في الجوف

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على 4 أطفال بتهمة سرقة عطور من القرية النسائية بمدينة سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم، يزيد بن سعود النومس إن إحدى دوريات الأمن بالقرب من منتزه القرية النسائية بمدينة سكاكا، لاحظت خروج شخصين (حدَثيْن) من القرية النسائية وبحوزتهما (عطر) وعند التأكد منهما اتضح أنهما سرقاه من داخل المنتزه، وعند إحالتهما لدار الملاحظة الاجتماعية حضر حدثان آخران وأقرا بالسرقة من المنتزه ذاته المذكور، وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

فيما تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات من ضبط مواطنين ببداية العقد الثاني قاما بسرقة مكيفات من إحدى المدارس بالمحافظة، وتم إيقافهما ولا يزال البحث عن شخص ثالث ساعدهما بالسرقة جارياً.