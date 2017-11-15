بالفيديو.. ثوب للبيع بـ 60 ألف ريال.. تعرف على السبب

متابعات(صدى):

يبلغ متوسط سعر الثوب الرجالي 300 ريال، قد يزيد أو ينقص؛ وفقًا لجودة خامة القماش المستخدم، غير أن خياط أسيوي الجنسية كسر تلك القاعدة، بعرضه ثوب للبيع يبلغ قيمته 60 ألف ريال، فما هو سر الارتفاع الباهظ في سعر هذا الثوب.

” القماش صناعة هندية، لكن الصوف المستخدم في صناعته من كشمير ” ، بتلك الكلمات أوضح البائع السر حول ارتفاع سعر هذا الثوب، مضيفًا أنه: ” يوجد منه أنواع سوبر 120 وسوبر 150، وأعلاها سعرًا سوبر 250 الذي يصل سعره لـ60 ألف ريال، على حد قوله.

وخلال مقطع فيديو مصور، تداوله العديد من المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي، عرض البائع خلال حديثه مع شخص آخر كان يستفسر منه عن الأنواع الموجودة لديه، نوعًا من القماش يباع الـ3.5 متر منه لتفصيل ثوب واحد بـ 18 ألف ريال.

وختم البائع حديثه أنه ينصح زبائنه دائمًا بغسيل تلك الأثواب بالبخار حتى لا تتأثر بالغسيل العادي.