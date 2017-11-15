أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار قبيل إعلان بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، التي قد تعطي إشارات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة (08:11 بتوقيت جرينتش) 0.3 بالمئة إلى 1284.30 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس الذهب 1270.56 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ السادس من نوفمبر ، قبل أن يتعافى ليغلق على ارتفاع نسبته 0.2 بالمئة.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.10 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 929.50 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 987.30 دولار للأوقية بعد أن كان لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 974.97 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.