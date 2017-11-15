منع الجهات الحكومية من منح الأوسمة للجوائز والشهادات

علي القحطاني(صدى):

أفادت مصادر عن توجيهات صدرت بمنع الجهات الحكومية، من منح أوسمة لبعض الجوائز والشهادات، وذلك عقب رصد ملاحظات بهذا الشأن.

ويعد نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي يقضي في مادته الأولى، بأن تمنح الأوسمة بأوامر ملكية.

ونص النظام على منح وسام الملك سلمان ضمن أنظمة الأوسمة التي تصدر بأوامر ملكية بأسماء ملوك المملكة العربية السعودية، وسيمنح الوسام تقديراً للمميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية.