بالفيديو.. ماردونا: محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أيد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، المدير الفني الحالي لفريق دبا الفجيرة الإماراتي، منح المحترف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017.

وقال في تصريحات لبرنامج مع شوبير، أن محمد صلاح حقق نجاحا كبيرا مع روما الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي، قبل أن يقود منتخب مصر لمونديال روسيا 2018.

ويتواجد المحترف المصري محمد صلاح، ضمن قائمة 30 لاعباً يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في 2017 في إفريقيا، وسيتم كشف الفائز بها يوم 4 يناير 2018 في العاصمة الغانية أكرا.

