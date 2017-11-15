طفلة تحاول إيذاء والدها بالسكين بسبب ألعاب بلاي ستيشن

أبو ظبي(صدى):

أقدمت فتاة خليجية تبلغ من العمر 14 عاماً، على محاولة إيذاء والدها ورفع السكين عليه بسبب ألعاب البلاي ستيشن.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ من مستشفى راشد بدبي عن فتاة خليجية تعاني من التعامل بعنف مع أسرتها بطريقة مبالغ فيها، ويصعب التعامل معها من قبل الكادر الطبي، وتم الاستعانة بقسم التواصل مع الضحية الذين انتقلوا إلى المستشفى وحاولوا الحديث مع الفتاة إلا أنها أبدت انزعاجها وكانت تتحدث بطريقة غريبة وبعدوانية كبيرة.

وقال المقدم راشد الفلاسي، مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه بالجلوس مع والدي الفتاة أكدا أنها تعاني منذ فترة من إدمان ألعاب ” البلاي ستيشن ” العنيفة وأنها تحاول تطبيق ما تراه من مناظر عنف وقتل واعتداء على نفسها عبر تصوير مقاطع فيديو وهي تحاول القيام بذلك، وأنها حاولت الاعتداء على والدها بسكين كنوع من المزاح أو المحاكاة وتطبيق ما تراه، منوهاً إلى أن الأسرة حاولت مساعدتها إلا أن العنف كان يزيد يوماً بعد يوم.

وأشار المقدم الفلاسي إلى أن فريقاً من قسم التواصل مع الضحية المدربين حددوا لها عدداً من الجلسات النفسية والتوعوية للفتاة ولأهلها كل على حدة، وتم نصحها بعدم مشاهدة تلك الألعاب مرة أخرى والاتجاه إلى أنشطة مفيدة، وضرورة إخضاعها لجلسات علاج للطاقة السلبية ومحاولة شغل وقت فراغها، ونصحها بخطورة هذا الأمر وأنه من الممكن أن يُعرضها لارتكاب جريمة وضياع مستقبلها.