آخر تفاصيل انقلاب جيش زيمبابوى.. الرئيس موجابي وزوجته رهن الاحتجاز

هراري(صدى):

كشف متحدث باسم الجيش الزيمبابوى اليوم الأربعاء، أن الرئيس روبرت موجابى وزوجته رهن الاحتجاز، كما أكد أن قوات الجيش تقوم بتأمين جميع المنشآت الحكومية.

ذكرت النبأ شبكة ” سكاى نيوز ” البريطانية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

فى سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فى زيمبابوى أن الرئيس موجابى ينتوى التنحى بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش سيطرته على مقر البرلمان والمحاكم وهيئة الإذاعة والتلفزيون فى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، أن وسائل الإعلام نقلت عن مصدر وصفته بـ ” البارز ” قوله إن موجابى يستعد للتنحى، دون إعطاء أى تفاصيل أخرى.