200 تذكرة مجانية لجماهير الاتحاد في لقاء الشباب

نواف السالم(صدى):

حث لاعبو فريق الاتحاد لكرة القدم، على العودة مجددا للمدرجات لمساندة الفريق خلال مشواره ببطولة الدوي، وقدم المحترف الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا، 200 تذكرة مجانية لجماهير العميد خلال مباراة الجولة العاشرة، بواقع 100 تذكرة لكل منها.

يذكر أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، يشهد يوم 17 من الشهر الجاري، المواجهةَ المرتقبة بين الاتحاد وضيفه الشباب، ضمن الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 12 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، علما بأن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 20 نقطة.