بالصور.. ” الصحة ” تغلق مجمعا طبيا بالطائف

حسين العلي(صدى):

أغلقت الصحة في الطائف احد اشهر المراكز الطبية الخاصه بشارع شهار على خلفية العديد من الملاحظات السابقه التي تم رصدها على المجمع.

وكانت الصحة بالطائف قد اعلنت سابقا احالة احد مدعيات التطبيب التجميلي للنيابه العامه على خلفية اعلان ترويجي تحت مسمى استشارية ليزر تجميلي ثبت ان مدعية الإعلان ليس لديها اي مؤهلات علميه تخولها للعمل في هذا المجال وتم في الحال ايقافها ومنع المركز من تقديم الخدمات الصحيه في مجال الليزر والتجميل ورصد بعض المخالفات غير ان المركز استمر في استقبال المراجعين وتقديم الخدمه الصحيه وهو الامر الذي دفع الصحه الى اغلاق المركز بالكامل واصدار الغرامات النظامية.

وأشار عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف إلى أن لجنة المراقبه التابعه لشؤون القطاع الخاص بصحة الطائف بقيادة مديرها عبدالله الخثعمي رصدت العديد من الملاحظات بالمركز سابقا اضافه الى ايقاف احد منسوبات المركز بعد اعلان ترويجي بمهنة استشارية ليزر وثبت للصحه انها لاتملك المؤهل المناسب كما تم رصد عدد من المخالفات في تقديم الخدمه الصحيه ومكابرة المركز في تقديم الخدمات رغم المنع لذا تم عرض المخالفات كامله على اللجنه المختصه والتي اصدرت قرارها بإغلاق المركز كاملا لحين تلافي جميع الملاحظات مع احالة مدعية الطب للنيابه العامه لعدة مخالفات منها انتحال صفة شخصية طبية.

تجدر الإشارة أن المركز المشار اليه سبق وان باشرته فرق الرقابه الصحية بصحة الطائف على خلفية اعلان ترويجي وسحب على جوائز ايفون عند مراجعة طبيبة ادعى المركز في اعلانها انها استشارية ليزر تجميلي ليثبت للصحه ان الطبيبة المذكوره كانت تعمل كوافيره في احد مراكز التجميل وتحمل مؤهل علاج طبيعي وليس لدينها تصنيف او مؤهل طبي مما استدعى احالتها للنيابه العامه ومنع المركز من مزاولتها للعمل غير ان المركز استمر في تحايله الى جنب عدد من الملاحظات استوجبت اغلاقه بالكامل.