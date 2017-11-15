العكايشي يكشف سبب تراجع مستواه مع الاتحاد ومنتخب تونس

ماجد محمد(صدى):

أكد المحترف التونسي أحمد العكايشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن وزنه الزائد سبب غيابه عن أخر معسكر لمنتخب بلاده، والابتعاد عن المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تراجع مستواه خلال الموسم الجاري مع العميد.

وكشف العكايشي أن الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركة الاتحاد في دورة تبوك، ومن قبلها الراحة السلبية عقب نهاية موسم 2016-2017، وزواجه، كانت سببًا في عدم تقديم المنتظر منه.

وأضاف أن الاتحاد جاهز للفوز بالجولة العاشرة بالدوري السعودي، من أجل إسعاد الجماهير، وخاصة أنه لا يوجد لاعب في العميد يبخل بقطرة عرق لحصد نقاط أي مباراة كاملة.