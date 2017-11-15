بالصور.. أمير الرياض يفتتح المنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على ما تقوم به وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من جهود لخدمة أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين .

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم للمنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في مكتب وفاء والذي أقيم في مقر وزارة التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ووكلاء وزارة التعليم والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي ومديري الجامعات ومديري التعليم .

وقال أمير منطقة الرياض أن كلمة وفاء لها معاني كثيرة وتحتها خطوط كثيرة وكلها تدل على صدق العمل وجودة المنتج ، هذا الأمر تحقق اليوم ، أعتقد أنه من أرقى وأعظم الأعمال التي دائما ننشدها ، واضاف أن الوفاء لكل شي في مكانه يكون مفيدا وجميلا ، ونحن اليوم في وزارة التعليم نسعد بهذه الأعمال وهذه البصمات الرائعة والتي يقف ورائها معالي وزير التعليم ومعالي النائب وكذلك شكري وتقديري لزملائي جميعا الذين يعملون في هذا المجال وفِي هذه الفكرة لتجسيدها وانطلاقها بشكل جيد في كل مناطق المملكة ، فأنا أقدر لهم جميعا هذا الدور وأقدر كذلك للزملاء في تعليم الرياض أعمالهم الجليلة التي يقومون بها وكذلك في مناطق المملكة عموما.

وأردف سموه: أنه يجب يكونوا أوفياء في أعمالهم لكل من قدم خدمة لهذا لوطن لأن رائدنا ومليكنا هو ملك الوفاء والذي يعمل دائما في هذا المجال وسمو ولي عهده الأمين ” حفظ الله الجميع وحفظ الوطن وأبنائه ” .

وحول اقتراح لاضافة ملحمة البطولات التي قدمها شهداء الوطن في المناهج الدراسية علق سموه قائلا: رأي ممتاز وكلنا نؤيده ونحن مع الوفاء دائما لكل بطل يقدم خدمة لهذا الوطن ويفدي الوطن بدمه وماله ونفسه.

وكان المنتدى قد بدأ بجولة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض على المعرض المصاحب للمنتدى حيث تجول الأمير على أركان المعرض وأجنحته والذي ضم أكثر من 50 جناحا لعدة جهات حكومية وخاصة تقدم الدعم والمساندة لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين .

بعد ذلك شرف سموه الحفل المعد بهذه المناسبة وذلك في مسرح وزارة التعليم حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي بعده تليت آيات من القرآن الكريم ومن ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وبمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وبالحضور وقال أننا بفضل من الله ثم برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نعيش مرحلة حقيقية من العطاء والبناء تسعى لرفعة الإنسان بهذا الوطن المبارك وتدعو لتلاحم الشعب وترابطه وهذا المنتدى أتى ترجمة لهذه اللحمة الوطنية وأضاف الوهيبي أنه من منطلق الواجب الديني والوطني بات لزاماً علينا أن نهتم بأبنائنا وبناتنا أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك بتقديم كل مايستطاع في خدمتهم وتذليل الصعاب لهم مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المنتدى .

بعد ذلك شاهد الجميع عرضا تعريفيا لمكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم الرياض ثم استمتع الجميع بلوحات فنية منوعة وأوبريت لمسة وفاء واختتم الحفل بتكريم الرعاة والتقاط الصور التذكارية للأبناء مع سمو أمير منطقة الرياض.

من جهته بين مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم الرياض أن المنتدى يستمر لمدة يومين وسيقدم ندوات يشارك فيها شخصيات اجتماعية مهتمة بهذا الشأن بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للمرشدين الطلابيين في أكثر من 600 مدرسة على مستوى منطقة الرياض ويوم ترفيهي مفتوح لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم في إحدى المدن الترفيهية بالرياض.

