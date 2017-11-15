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شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين

شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين
نورة الشهري(صدى):

بعد أن أثارت جدلاً وحالة من الغضب بين المصريين لإساءتها لمصر والنيل خلال حفل بعاصمة لبنان ” بيروت ” ، تقدمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب باعتذار رسمي للمصريين .

وأثناء الحفل طلبت إحدى المعجبات منها أداء أغنية ” مشربتش من نيلها ” بإحدى حفلاتها ، وردت شيرين على الفتاة قائلة ” هيجيلك بلهارسيا، إشربي مياه إيفيان أحسن ” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة لمياه نهر النيل.

إلا أن المطربة أصدرت بيانا قالت في جزء منه: ” وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم، ويعلم الله مدي حبي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا ” .

جاء ذلك عقب بيان إعلامي لنقابة الفنانين المصريين وإصدارها قراراً بإيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق .

وقال بيان النقابة إن ما بدر من شيرين في حفل لبنان ” سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة، الأمر الذي يسيء إلى النقابة وإلى جموع الشعب المصري ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 28 دقيقة

على حسب علمى هى من أسرة متوسطة الحال بمصر ومن اين كانت تشرب من العام 1982 عام مولدها وحتى الشهرة 2005 ؟ من أيفيان !!! ام من مياه النيل ؟ ولماذا لم يجيلك بلهارسيا يا شيرين ؟

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