شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين
بعد أن أثارت جدلاً وحالة من الغضب بين المصريين لإساءتها لمصر والنيل خلال حفل بعاصمة لبنان ” بيروت ” ، تقدمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب باعتذار رسمي للمصريين .
وأثناء الحفل طلبت إحدى المعجبات منها أداء أغنية ” مشربتش من نيلها ” بإحدى حفلاتها ، وردت شيرين على الفتاة قائلة ” هيجيلك بلهارسيا، إشربي مياه إيفيان أحسن ” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة لمياه نهر النيل.
إلا أن المطربة أصدرت بيانا قالت في جزء منه: ” وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم، ويعلم الله مدي حبي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا ” .
جاء ذلك عقب بيان إعلامي لنقابة الفنانين المصريين وإصدارها قراراً بإيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق .
وقال بيان النقابة إن ما بدر من شيرين في حفل لبنان ” سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة، الأمر الذي يسيء إلى النقابة وإلى جموع الشعب المصري ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22576 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههه ههههههههههه
دي تبهدلت يقدعاااااان😂😂😂
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 28 دقيقة
على حسب علمى هى من أسرة متوسطة الحال بمصر ومن اين كانت تشرب من العام 1982 عام مولدها وحتى الشهرة 2005 ؟ من أيفيان !!! ام من مياه النيل ؟ ولماذا لم يجيلك بلهارسيا يا شيرين ؟