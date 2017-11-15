بالأسماء.. ” الإسكان ” تعلن تفاصيل الدفعة العاشرة لبرنامج ” سكني “

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج ” سكني ” ، بتخصيص 30.8 ألف منتج في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة تشتمل على 15.7 ألف وحدة سكنية، و7.3 ألف قطعة أرض سكنية مطورة، و7.7 ألف تمويل سكني.

وأضافت أن عدد المستفيدين من المنتجات السكنية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي في إطار برنامج ” سكني ” حتى شهر أكتوبر الجاري 245 ألف مستفيد.

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