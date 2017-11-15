اعتدال: الإخوان الإرهابية سرقت آثار مصر

عادل الحربي(صدى):

كشف المركز الدولي لمكافحة التطرف المعروف باسم ” اعتدال ” ، عن فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية بشن سرقة آثار مصر وتهريبها للخارج خلال فترة توليهم الحكم قبل إزاحتهم بثورة شعبية.

كان المركز أعلن عن قائمة تضم أكثر التنظيمات المتطرفة التي تسببت في سرقة وتدمير مواقع أثرية عالمية جاء على رأسها تنظيم ” داعش ” الذي تعمد سرقة وتدمير آثار في العراق وسوريا، وفي المرتبة الثانية جاء تنظيم ” القاعدة ” الذي أطلق بدوره فتاوى تحرض على تدمير مواقع آثرية في بابل.

في الترتيب الثالث جاءت حركة ” طالبان ” التي دمرت تمثالي بوذا في وادي باميان، وفي الترتيب الخامس والسادس حل ” الحوثيون ” في اليمن و ” أنصار الدين ” في مالي .

