دعوى قضائية لإدارج حزب الله منظمة إرهابية

القاهرة(صدى):

أقام المحام المصري طارق محمود، دعوى قضائية لإدراج حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره قانونيا، وتقديمهم مع قادتهم للمحاكمة.

وأكد المحامي، أنه وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، يجب إدارج حزب الله وجناحه العسكري وقياداته وأعضائه ككيان إرهابي، مشيرا إلى أن الحزب ارتكب أعمال معادية للدول.

وكان 26 متهماً من الجناح العسكري لحزب الله، أدينوا بعقوبات متفاوتة تبدأ بعقوبة السجن المؤبد على 4 من قادة الجناح، إلى جانب عقوبات متفاوتة لبقية المتهمين، بعد أن ثبت ومن خلال التحقيقات تورطهم في استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب، والقيام بتدريبات عسكرية وأعمال رصد ومراقبة للأماكن العسكرية والاستراتيجية، وحفر أنفاق بين مصر وغزة على الحدود الشرقية لتهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر، وتزوير جوازات السفر لتمكين كوادر الجناح العسكري للحزب من دخول الأراضي المصرية، وتسهيل ارتكابهم لجرائمهم.