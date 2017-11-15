بالصور.. أمانة الرياض تخصص ٤٢٤ مبسط للباعة الجائلين

سعيد العجل(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض بتخصيص ٤٢٤ مبسط للباعة الجائلين السعوديين في أحياء متفرقة بمدينة الرياض تتوفر فيها كافة الخدمات وخصصت للباعة السعوديين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يزاولون مهنة بيع المنتجات الزراعية وذلك تقديرا من الامانة للباعة وظروفهم الاجتماعية وللحد من انتشارهم في الطرقات والشوارع الرئيسية وحمايتهم من مخاطر الحوادث وذلك من خلال ١٨ موقع في مدينة الرياض.

وقال انور قلم مدير عام الراحة والسلامة في الامانة إنه قد روعي في اختيار تلك المواقع ما لا يؤثر على اصحاب المحلات النظامية، والامانة لا تدخر جهدا في سبيل تهيئة المواقع المناسبة للباعة السعوديين وقد تم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية في الرياض لتخدم اكبر عدد ممكن من الباعة السعوديين.

وأوضح ان آلية تشغيل هذه المواقع كالتالي :-

المباسط مخصصة للباعة السعوديين فقط ويمنع تشغيل الاجانب نهائيا، ويبدأ العمل في المواقع المؤقتة للباعة الجائلين بمدينة الرياض يوميا من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب، وعدم تخصيص اي موقع لشخص بعينه وتكون الاولوية لمن حضر اولا، ويتم عرض البضاعة على السيارات.

ويمنع منعا باتا ترك البضاعة واغراض تخص اي من الباعة في الموقع بعد انتهاء العمل اليومي، ويمنع منعا باتا قيام البائع بوضع مظلات او سواتر تشوه المنظر العام للموقع مع عدم توصيل اي اسلاك كهربائية أو وضع انارة داخل الموقع او اي احداثات اخرى.

تقوم البلديات الفرعية المختصة حسب نطاقها بتشغيل ومتابعة المواقع التابعة لها والحفاظ على النظام في هذه المباسط.

