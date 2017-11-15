انتحار أحد أعضاء فضيحة ” الفيفا ” المتهم بالفساد

نواف السالم(صدى):

انتحر مسؤول أرجنتيني كروي سابق بعد اتهامه بتلقي رشاوى ضمن ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” منذ عام 2015، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية.

وألقى خورخي ديلهون بنفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، كما نقلت ” فرانس برس ” عن موقعي ” كلارين ” و ” لا ناسيون “.

وكان المسؤول التسويقي أليخاندرو بورزاكو شهد الثلاثاء أن ديلهون ورجلا ثانيا يدعى بابلو بالادينو، تلقيا ملايين الدولارات مقابل منح حقوق بث مباريات كرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير.

وأقر بورزاكو بذنبه في نوفمبر 2015 بتهم الابتزاز، الاحتيال الإلكتروني ومؤامرات غسيل الأموال، وهو أحد 42 مسؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بفضائح فيفا.

ووجهت الاتهامات إلى 42 مسؤولا و3 شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فساد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكي.