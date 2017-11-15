مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة تحصد جائزة أفضل منظومة تشغيل لعام ٢٠١٧

حسين العلي(صدى):

حازت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً في الادارة التنفيذية للتشغيل على الجائزة العربية كأفضل منظومة تشغيل ذكاءً وابتكاراً لعام ٢٠١٧ من المعهد العربي للتشغيل والصيانة والتي مقرها لبنان.

وأوضح المهندس عبدالله خان المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية بأن المؤتمر العربي للتشغيل والصيانة المنعقد في مدينة بيروت بنسخته الخامسة عشر تضمن عدداً من المنظمات والهيئات على مستوى الدول العربية بمجال التشغيل وكان لمدينة الملك عبدالله الطبية السبق بالتميز للحصول على جائزة أفضل منظومة تشغيل عربية لعام ٢٠١٧ وهي تعتبر اول جائزة عربية تُخصص للهيئات والشركات العاملة بمجال التشغيل والصيانة.

من جهته، أوضح المهندس هيثم الصائغ مدير ادارة الشؤون الهندسية والمرافق بالمدينة الطبية أن هذا الفوز يبرهن مدى التزام المدينة الطبية على اتباع أفضل المعايير والتوجيهات الاستراتيجية المتعلقة نحو التحول الذكي في اعمالها، وتعد خطوة مهمة في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في كافة مواقع عملها، ويصب بشكل مباشر في تحسين العمليات التشغيلية وزيادة فعاليتها.

وقد زار الركن الخاص بالمدينة الطبية القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بلبنان المستشار وليد بخاري وهنأ المدينة الطبية والقائمين عليها على هذا الانجاز الاقليمي المميز.

وقد ثمنت الادارة التنفيذية بمدينة الملك عبدالله الطبية هذا الفوز للادارة التنفيذية للتشغيل في مجال التشغيل والصيانة و شجعت جميع العاملين إلى ان تكون هذه الجائزة حافزاً قويا للعمل والتطوير المستمر في مختلف الأنشطة المحلية والخارجية في شتى المجالات، مؤكدةً على أهمية المثابرة من اجل تتويج الممارسات المتميزة بالإدارة.